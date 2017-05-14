سانشيز خامس أرسنالي يسجل 20 هدفاً في موسم واحد بالدوري الإنكليزي

أصبح المهاجم التشيلي #أليكسيس_سانشيز خامس لاعب من نادي #أرسنال ينجح في تسجيل 20 هدفاً أو أكثر في موسم واحد بالدوري الإنكليزي الممتاز.

وبحسب تقرير لصحيفة “الدايلي ميل” البريطانية، فإن سانشيز رفع رصيده التهديفي هذا الموسم في مسابقة “البريميرليغ” إلى 20 هدفًا بعد توقيعه هدفاً من الثنائية النظيفة التي فاز بها “المدفعجية” على مضيفه نادي ساوثهامبتون في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من المسابقة .

وكان أربعة مهاجمين قد سبقوا سانشيز في تحقيق إنجاز الـ 20 هدفاً، كان أولهم الإنكليزي إيان رايت والذي حققه مرتين في موسم (1993-1994) وموسم ( 1996-1997) برصيد 23 هدفاً، ثم حققه الفرنسي تيري هنري خلال خمسة مواسم متتالية من عام (2002) وحتى عام ( 2006) برصيد تراوح ما بين 24 هدفاً إلى 30 هدفاً.

وجاء بعد ذلك الدور على التوغولي إيمانويل أديبايور في موسم (2007-2008) عندما سجل 24 هدفاً وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، فيما كان آخر لاعب سجل 20 هدفاً لصالح أرسنال هو الهولندي روبن فان بيرسي في آخر موسم له بالعاصمة لندن (قبل أن ينتقل إلى نادي مانشستر يونايتد) بتوقيعه على 30 هدفاً في موسم (2011-2012).

ويعتبر أرسنال إلى جانب مانشستر يونايتد من أكثر الأندية التي حقق أحد لاعبيها إنجاز العشرين هدفاً في موسم واحد بواقع 10 مرات لكل نادٍ ، وهو الانجاز الذي حققه الهولندي فان بيرسي بألوان الفريقين (أرسنال ثم مانشستر)، وذلك في موسم (2012-2013) بإحرازه 26 هدفًا، يأتي بعدهما نادي تشيلسي بـ 7 مرات، كان آخرها الموسم الجاري بفضل الإسباني دييغو كوستا الذي سجل 20 هدفاً حتى الآن.

الجدير ذكره انه لا يزال آلان شيرر وأندي كول، صاحبي أعلى رصيد تهديفي في موسم واحد بواقع 34 هدفاً، إذ حققه الأول مع نادي بلاكبيرن روفرز في موسم (1994-1995) ، بينما حققه الثاني مع نيوكاسل في موسم ( 1993-1994).

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