صحيفة : بيبي إلى الإنتر لموسمين

قالت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، إن مدافع #ريال_مدريد الإسباني، البرتغالي #بيبي، وافق على اللعب بقميص #إنتر_ميلان لموسمين مقابل 4 ملايين يورو.

وكشفت الصحيفة عن اجتماع بين وكيل أعمال اللاعبي ومسؤولين في إنتر، وأنهم اتفقوا على بنود التعاقد بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وسينتقل بيبي (34 عاماً) إلى إنتر دون مقابل، إذ ينتهي عقده الحالي مع ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري.

وانتقل بيبي إلى ريال مدريد قادماً من بورتو البرتغالي في 2007، وحقق مع النادي الملكي جميع الألقاب الممكنة.

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