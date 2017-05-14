صحيفة : كريستيانو رونالدو تهرب من دفع 150 مليون يورو

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن قضية تهرب النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو من دفع ضرائب كبيرة قد عادت للظهور مجددا.

ونوهت الصحيفة إلى أن مصلحة الضرائب في #إسبانيا انتهت من تقريرها وستقدمه للنيابة قبل أن ينتقل ملف القضية إلى المحكمة .

وذكرت أن النيابة العامة ستنتظر حتى 4 يونيو لتقديم طعن على تقرير مصلحة الضرائب قبل تحويل الملف إلى المحكمة وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وتم اتهام نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بالتهرب من دفع الضرائب للمرة الأولى عام 2015، لكن سرعان ما أغلق هذا الملف.

وأضاف التقرير أن رونالدو تهرب من دفع 150 مليون يورو لمصلحة الضرائب من عائدات حقوق بيع الصورة في مواسم 2011 و2012 و2013.

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