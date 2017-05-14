صحيفة نظامية تنشر معلومات متضاربة حول تواصل وحدات الحماية الكردية مع ” القيادة السورية ” لتسليم سد الفرات

نقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن “مصدر حكومي” قوله، إنه “لا يوجد أي تواصل مباشر حتى الآن مع قوات سورية الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، حول تسليم سد الفرات الواقع في مدينة الطبقة غربي الرقة، وذلك بعد طرد تنظيم داعش الإرهابي منها”.

وأوردت الصحيفة تصريحات منسوبة لـ “قيادي كردي”، قالت إن وسائل إعلامية (لم تسمها)، نقلتها يوم أمس، جاء فيها أنه “تم التواصل مع القيادة السورية والاتفاق على تسليم سد الفرات للجهات الرسمية السورية المختصة”.

وتوقع مصدر “الوطن”، أن تحدث تطورات في هذا الملف خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن “هناك وسطاء أكراد سيتواصلون مع قسد حول كيفية تسليم السد للحكومة”.

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