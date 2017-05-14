عمر البشير : السودان تحتضن أكثر من مليوني لاجئ

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، وصول عدد اللاجئين في العالم إلى نحو ربع مليار شخص، تستضيف بلاده منهم 2.2 مليون.

جاء ذلك في كلمة البشير بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السابع عشر الذي انطلق، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان “التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين”، برعاية وحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من القادة ورؤساء الحكومات.

وقال البشير إن “الأعداد الكبيرة لظاهرة اللجوء في العالم، والتي وصل عددهم نحو ربع مليار شخص، لها أثرها الواضح على استقرار المجتمعات وتنميتها في الدول المصدرة والمستقبلة لهم”.

وأضاف أن “عدد اللاجئين في السودان يتجاوز الآن مليوني و200 ألف لاجئ وطالب لجوء، يتمتعون بكامل حقوقهم مثل حقوق المواطن السوداني نفسه”.

ولفت إلى أن السودان هو أول دولة تسن قانونًا لتنظيم اللجوء مذ عام 1974، وأتبع ذلك بقوانين مماثلة عامي 2014 و2015.

بدوره دعا رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في كلمته بالمنتدى إلى البحث عن مقاربة دولية شاملة تساهم في إيجاد حل لموضوع اللاجئين وتقديم المساعدات لهم في بلدان اللجوء ثم رجوعهم إلى بلدانهم بعد استقرارها.

وأوضح كيتا أن ذلك “يتطلب تكاتفًا دوليًا يساهم إلى حد بعيد في حل هذه القضية”.

كما دعا إلى “تغيير النظرة السلبية لقضية اللاجئين ما دفع عدد من الدول إلى طردهم”.

وقال “لا يجب أن نبقى مكتوفي الأيدي. فهناك من يهرب من الحروب ومن شبكات الاتجار بالبشر ولذلك يجب تقديم كل المساعدة لهؤلاء اللاجئين والعمل على حمايتهم وتوفير الأمن لهم”.

ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية ويستمر يومين نحو 600 شخصية من مختلف دول العالم بينهم قادة ورؤساء حكومات.

ومن بين الحضور إلى جانب البشير، وكيتا، سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، ونظيره الصومالي، حسن علي خيري. (ANADOLU)

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