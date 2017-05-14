فرنسا : إيمانويل ماكرون يصبح رسمياً ثامن رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة

تولى إيمانويل ماكرون (39 عاما) صباح الأحد رسميا مهامه رئيسا لفرنسا خلفا للرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، ليصبح ثامن شخص يتولى الرئاسة في تاريخ الجمهورية الخامسة التي أسسها الجنرال شارل ديغول في 1958.

وذكر رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس بنتائج الدورة الثانية التي حصل فيها ماكرون على 66,10% من الأصوات أمام زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي حصلت على 33,90% من الأصوات.

وأقيمت مراسم تسلم وتسليم السلطة في قصر الإليزيه بحضور كبار المسؤولين في الدولة وحشد من الضيوف. وقال ماكرون في خطاب عقب تنصيبه من قبل رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس إنه سيسعى لإعادة “ثقة البلاد بنفسها” مشيرا إلى أن “البلاد بحاجة إلى التغلب على سنوات من الانقسامات الداخلية”.

وقال الرئيس الجديد إن فرنسا بحاجة إلى أوروبا تتمتع بأكثر فاعلية وأكثر ديمقراطية”، مشددا على أن “الفرنسيين اختاروا الأمل وروح المبادرة”. وقال أيضا إنه سيفي بالوعود التي قطعها أمام الفرنسييين خلال حملته الانتخابية.

وسيتوجه ماكرون الاثنين إلى برلين في أول زيارة له إلى الخارج، وسيلتقي بالمستشارة أنغيلا ميركل. كما أنه سيقوم بزيارة لقوات بلاده في أفريقيا خلال الأسبوع المقبل.

وأعلن فريق عمل الرئيس الفرنسي الجديد تعيين سفير فرنسا في ألمانيا فيليب إتيان (61 عاما) مستشارا دبلوماسيا لإيمانويل ماكرون. وكان إتيان ممثل فرنسا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل حتى 2014.

وتم تعيين أليكسي كولر (44 عاما) أمينا عاما للإليزيه، وإسماعيل إيميليان (30 عاما) مستشارا خاصا للرئيس. (FRANCE24)

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