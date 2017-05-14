محمد حبش : أنا مع ” شمس كردستان ” .. و لتذهب سايكس بيكو للجحيم

قال المعارض السوري محمد حبش، العضو السابق في برلمان النظام، إن الفيدرالية هي نظام الحكم الأكثر مناسبة للحالة السورية، بعد “إخفاق الأنظمة المركزية في أن تقدم لهذه المنطقة ما يلزم لتنميتها، الرغم من أنها مستودع الخيرات من زراعة ونفط وثقافة وهي تستحق أفضل من هذا الواقع”.

ونقلت شبكة “رووداو” الكردية، السبت، عن حبش قوله، إن “قيام فيدرالية واقعية للمنطقة بمن يعيش فيها من كرد وعرب، واعتماد اللغة الكردية إلى جانب العربية في هذا الإقليم – ضمن سوريا موحدة – هو أمر حيوي، ويعزز مصالح العرب والكرد جميعاً”.

وأكد حبش أنه يقف “مع حق الكرد في قيام دولة كاملة في البلاد الأربعة التي عاشوا فيها كل التاريخ في ايران وتركيا والعراق وسوريا، وعندما تتوفر هذه الظروف من التوحد والإرادة الدولية، فأنا تماماً مع شمس كردستان ولتذهب سايكس بيكو الى الجحيم”.

وحول اغتيال الشيخ الكردي معشوق الخزنوي، قال حبش إن عدداً ممن وصفهم برافضي نهج الشيخ في الحرية والكرامة والتنوير الديني، زاروه في مكتبه بدمشق ومعهم وثائق تثبت “كفر الشيخ وردته”.

وكشف حبش أن التلفزيون النظامي، عرض بعد أكثر من مرور شهر على اغتيال الشيخ، عدداً من هؤلاء على أنهم من قتلة الشيخ معشوق.

وأكد حبش أن قتلة الشيخ ما كانوا ليفعلوا ذلك لولا دفعهم من قبل سلطات النظام، وقال: “ما سمعته منهم يجعلني أميل إلى أنهم القتلة ولكنني في الوقت نفسه أعتقد أن الجريمة لم تكن لترتكب لولا تحريض وضمانات من نافذين في السلطة”.

عكس السير