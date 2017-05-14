” مهارات ” تجنب ذكرها عند التقدم إلى وظيفة

يحرص الكثير من الباحثين عن عمل على تعبئة سيرهم الذاتية بالمواصفات التي تجذب الشركات لتعيينهم، لكن دراسة جديدة أظهرت أن وضع بعض “المهارات” قد يضر بفرص الحصول على العمل.

وأظهرت إحصائية أجراها موقع “باي سكيل”، المختص بأمور الوظائف والتعيين، 25 مهارة خاصة، يجب أن تتجنب ذكرها في السيرة الذاتية.

هنا أبرز الخبرات التي قد تضر باستمارة السيرة الذاتية في التقديم على عمل وفق ما اوردتها قناة سكاي نيوز :

1- ترتيب الملفات

2- العمل في مركز اتصالات

3- العمل في مركز استعلامات

4- التعبئة والتغليف

5- إتقان السباكة

6- اتقان أمور الشحن

7- إجادة الطباعة

8- تقني كمبيوتر كمهارة إضافية

9- الخبرة في إدارة عقار

10- إتقان إعداد وتحضير مستندات

وذكرت إحصائية الموقع أن السير الذاتية التي تشمل هذه المصطلحات تعرض أصحابها لتراجع في الرواتب بنسبة 15 بالمئة.

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