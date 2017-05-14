نائب دي ميستورا يستبعد لقاء مباشراً بين المعارضة و النظام في جنيف

أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي، أن اجتماع جنيف المرتقب عقده يوم الثلاثاء القادم سيكون مختصراً ومركزاً ، مستبعداً أن يكون هناك لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة.

وقال رمزي ، في مؤتمر صحافي عقد في دمشق السبت عقب لقائه نائب وزير الخارجية فيصل المقداد ، ”بالمختصر المفيد سيكون المؤتمر مختصراً ومركزاً، وهذا ما نريد تحقيقه، ونتطلع إلى المساهمة الإيجابية والبناءة من قبل الحكومة السورية لإنجاح هذا الاجتماع الذي نعتبره اجتماعاً هاماً “.

ووصف المسؤول الاممي لقاءه مع نائب وزير الخارجية السوري بأنه كان”مفيداً وايجابياً، وما سمعته اليوم من نائب وزير الخارجية فيصل مقداد يعطيني أملا بأن الموقف السوري سوف يكون بناء خلال الاجتماع القادم ، كما تم بحث التطورات المرتبطة بالأزمة في سوريا والاعداد للاجتماع القادم للمحادثات السورية السورية المنتظر عقده في جنيف الثلاثاء القادم”.

وحول تنفيذ اتفاق تخفيف التوتر الذي تم التوصل إليه في العاصمة الكازاخية استانة قال رمزي “إننا نضع أهمية كبيرة لتخفيف التوتر وخفض التصعيد، ولدينا أمل كبير في أن يؤدي اتفاق أستانة إلى ذلك وهذا من شأنه تهيئة المناخ المناسب لمسار جنيف، وأن تثبيت وقف إطلاق النار شيء مهم وأساسي لخلق المناخ المناسب لمحادثات جادة”.

وأكد أن ”وقف إطلاق النار في نفس الوقت لا يمكن أن يكون له استمرارية دون أفق سياسي وهذا أمر مهم جدا ً” ، مبيناً عدم تغيير في جدول ” أعمال المؤتمر فهو واضح وليس فيه تغيير وهناك أربع سلال سيتم التعامل معها بالتوازي ، ولكن سبق أن أكدنا للأطراف أن هناك مع الالتزام بالتحرك بالتوازي إمكانية لتسريع إيقاع بحث إحدى هذه السلال”. (DPA)

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