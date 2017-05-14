نيمار يهدد بالرحيل عن برشلونة و مانشستر يونايتد يترقب

يبدو أن النجم البرازيلي #نيمار دا سيلفا في طريقه للرحيل عن نادي #برشلونة الإسباني، في ظل اشتداد حدة الازمة بين اللاعب و #خوان_كارلوس_إنزو، المدرب المساعد للفريق، بعد الشجار الذي وقع بينهما في 4 مايو الجاري خلال التدريبات.

وهاجم إنزو اللاعب بسبب “انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة واهتمامه بأشياء خارج كرة القدم”، مطالبًا إياه بالتركيز أكثر حتى لا يصبح مثل رونالدينيو الذي تأثر مستواه بعلاقاته خارج الملعب.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إنّ الخلاف بين نيمار وإنزو وصل إلى طريق مسدود، بعدما قال اللاعب البرازيلي: “لو استمر، فإني راحل”، إذ يُطرح اسم إنزو بقوة كبديل محتمل لخلافة المدرب لويس إنريكي بدايةً من الموسم المقبل.

وفي سياق متصل كشفت وسائل الإعلام البريطانية أن المسؤولين في نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي يراقبون عن كثب وضع اللاعب البرازيلي مع الفريق الكاتالوني، على أمل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة إيلاف عن موقع “غريت غول” الإنكليزي تفاصيل العرض الذي سيقدمه مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع نيمار والذي سيجعل من البرازيلي أغلى لاعب في التاريخ.

وبحسب الموقع فإن إدارة الشياطين الحمر مستعدة لدفع مبلغ 200 مليون يورو مقابل فسخ عقد نيمار مع برشلونة، مع العلم أن قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي مع البارسا يبلغ 240 مليون يورو.

وأضاف المصدر نفسه أن إدارة الشياطين الحمر مستعدة لدفع مبلغ 25 مليون يورو كراتب سنوي خالي من الضرائب للنجم البرازيلي، وبالتالي فإن نيمار سيصبح اللاعب الأعلى أجراً في العالم والأغلى في تاريخ كرة القدم، في حال موافقته على عرض الشياطين الحمر.

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