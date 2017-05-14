يشتبه بكونها ” جريمة شرف ” .. لبنان : سوري يقتل شقيقه خنقاً و يحاول تلفيق انتحاره

كشف موقع إخباري لبناني عن جريمة قتل، حدثت في منطقة القاع مطلع العام الجاري، قضى فيها شاب سوري على يد شقيقه.

ونقل موقع “ليبانون ديبايت” عن مصدر أمني، أن راعياً أبلغ القوى الأمنية في الثالث عشر من شهر نيسان الماضي، بوجود جثة في حفرة بمحلة مشاريع القاع، أظهرتها مياه الأمطار.

وبعد الكشف عن الجثة، قالت القوى الأمنية إنها تعود للسوري “عدي العلي” من مواليد عام 1991، وبحسب ما نقل الموقع، فقد كشفت التحقيقات التي أجرتها مفرزة بعلبك، أن قاتل الشاب السوري هو شقيقه “عمار” الذي يكبره بعام واحد، والذي اعترف بما نسب إليه بعد أن تم اعتقاله.

وقام عمار، يوم الخميس الماضي الخميس (11/5)، بتمثيل الجريمة في محلة مشاريع القاع، بحضور مدعي عام البقاع فريد كلاس، وقاضي التحقيق الأول في البقاع عماد الزين، وآمر مفرزة بعلبك القضائية المقدّم فادي الحلاني.

وقال عمار إنه بتاريخ (30-1) “دخلت الخيمة لأجد شقيقي في وضع غير محتشم، بينما كانت زوجتي تجلس في زاوية الخيمة خائفة منه، فلم أتمالك أعصابي وخنقته بيديّ، بعدها لففته بكيس من الخيش وحملته على كتفي متنقلاً به مرات عدة حتى وصلت إلى أحد بساتين الزيتون، الذي يبعد عن الخيمة مسافة لا تقل عن 1000 متر، ثم ربطت الشال في شجرة الزيتون وعلقته بها ليظهر بصورة المنتحر”.

وبعد عدة ساعات طلب عمار من جاره “محمد المصطفى” أن يساعده بالبحث عن شقيقه، على اعتبار أنه غاب عن البيت لساعات، وبعد عملية البحث وجدوا الجثة معلّقة على شجرة الزيتون.

وطلب عمار من جاره مساعدته بدفن الجثة وعدم إخبار أحد، فقطّعا الشال وأنزلا الجثة، ونقلاها إلى مكان بعيد، ووضعاها بين الصخور، وابتعدا مسافةً طويلة أيضاً وحفرا الحفرة لنحو أربع ساعات، ثم عادا ونقلا الجثة إلى الحفرة ودفناها بعدما وضعا عليها كيس “الخيش”.

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