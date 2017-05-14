5 إعدادات يجب تعطيلها الآن لتوفير فاتورة الإنترنت الجوال

تعتمد الأغلبية العظمى من مستخدمي الهواتف الذكية على باقات إنترنت الجوال أو Data Packages للاتصال بالإنترنت عندما لا تتوفر شبكات “واي فاي”. ويتفاجأ كثير من المستخدمين من استنزاف هذه الباقات بشكل سريع يكلفهم مبالغ إضافية في فاتورة الاتصالات أو دفع مزيد من المال للحصول على باقات إضافية.

ولمنع الاستهلاك غير اللازم لباقات إنترنت الجوال، هناك 5 إعدادات يجب تعطيلها في آيفون من أجل التحكم في طريقة استخدام باقة الإنترنت الجوال وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز :

إيقاف تحديث التطبيقات عبر إنترنت الجوال

إن كانت التطبيقات على هاتفك تحدث نفسها بشكل أوتوماتيكي، فاحرص على أن يكون هذا التحديث فقط عند الاتصال بشبكات “واي فاي”. وللقيام بذلك توجه في آيفون إلى Settings > iTunes & App Stores ثم قم بإلغاء تفعيل الخيار Use Mobile Data وذلك سيمنع تحديث التطبيقات باستخدام باقة إنترنت الجوال.

تعطيل تحديث التطبيقات في الخلفية

يترك أغلب المستخدمين التطبيقات على آيفون تعمل في الخلفية، وبعض هذه التطبيقات تقوم بتحديث نفسها بشكل أوتوماتيكي دون شعور المستخدم، من أجل أن تقدم له محتوى حديثا عندما يعود إليها. وهنا يمكن إلغاء عملية التحديث الأوتوماتيكي لمحتوى التطبيقات بشكل كامل من خلال التوجه إلى Settings > General > Background App Refresh

ويمكن للمستخدم تفعيل خيار تحديث محتوى التطبيقات في الخلفية، ثم اختيار مجموعة من التطبيقات فقط يسمح لها بهذا الخيار، وإلغاء إمكانية التحديث للبقية.

تعطيل خيار Wi-Fi Assist

خيار Wi-Fi Assist في آيفون مفيد جدا، ومن خلاله يقوم الهاتف، عندما يجد أن إشارة “واي فاي” الحالية ضعيفة، بالتحويل تلقائيا على إنترنت الجوال لمنع البطء في تحميل الصفحات والمحتويات على هاتفك. ولكن الأمر هنا قد يكون كارثيا. فقد يكون المستخدم متصلا بشبكة “واي فاي” ضعيفة ويستخدم الإنترنت بشكل مكثف ظنا منه أنه يعتمد على شبكة “واي فاي” في حين أن الهاتف يحوله تلقائيا إلى باقة إنترنت الجوال دون أن يدري.

لتعطيل هذا الخيار توجه إلى Settings > Mobile Data ثم قم بالنزول إلى الأسفل من أجل تعطيل خيار Wi-Fi Assist.

تعطيل استخدام iCloud عبر إنترنت الجوال

إن كنت تستخدم خدمة iCloud من أبل لنقل البيانات من وإلى مساحة التخزين الخاصة بك على الإنترنت، فعمليات نقل البيانات تلك إن تمت عبر باقة إنترنت الجوال ستكلفك باهظا في فاتورة شركة الاتصالات. لذلك يفضل تعطيل الاعتماد على هذه الخدمة من خلال إنترنت الجوال والاقتصار على تشغيلها فقط عند وجود اتصال بشبكات “واي فاي”.

لتعطيل هذا الخيار توجه إلى Settings > Mobile Data ثم قم بالنزول إلى أسفل صفحة الخيارات لتعطيل الخيار iCloud Drive وهو الخيار الذي يسمح بتبادل الملفات مع الإنترنت عبر باقة الإنترنت الجوال.

تعطيل تحميل الموسيقى عبر باقة إنترنت الجوال

إن كنت تستخدم آيفون لتحميل الموسيقى من متجر “آي تيونز” فاحرص على أن يكون ذلك حصرا عبر شبكات “واي فاي” لأن تحميل الموسيقى الرقمية عبر باقة إنترنت الجوال سيستنزف هذه الباقة ويثقل كاهلك بفاتورة كبيرة.

للقيام بذلك توجه إلى قائمة الإعدادات Settings ثم إلى موسيقى Music ومن ثم الضغط على الخيار Mobile Data وتعطيل ذلك الخيار في الصفحة التالية لمنع آيفون من تحميل الموسيقى عبر إنترنت الجوال.

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