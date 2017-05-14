” Improbable ” .. من شركة ناشئة إلى فكرة تقدر بمليار دولار

يبدو وأن بريطانيا تملك اليوم شركة تقدّر بمليار دولار ، إذ ظهرت “Imprbable” كشركة ناشئة مختصّة بتكنولوجيا الواقع الافتراضي، لتعلن بأنها جمعت 502 مليون دولار من عدة مستثمرين، من أبرزهم عملاق التكنولوجيا الياباني “SoftBank”.

وبلغ مجموع الاستثمارات ورأس المال الكلي أكثر من مليار دولار، وهو الحد الذي تتحول فيه تسمية الشركات من ناشئة “startups” إلى ما يعرف باسم “يونيكورن”.

وقد عملت الشركة على إنشاء أنظمة تشغيل تسمح لمطوّري البرمجيات ببناء عوالم افتراضية والاحتفاظ بها على السحابة الإلكترونية، ما يسمح لشركات ألعاب الفيديو والاستوديوهات بالحصول على منتجات مخصصة للاعبين كثر دون إنفاق الأموال على المعدات.

ويمكن استخدام تكنولوجيا “Improbable” لخلق محاكاة افتراضية للعالم الواقعي وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، فمثلاً يمكن إنشاء نظام افتراضي لخط مترو موجود بالفعل.

وتعد هذه خطوة كبيرة في صالح الاقتصاد البريطاني، إذ تحوي شركات تقدّر بأكثر من مليار دولار “يونيكورنز”، بشكل أقل بكثير من الولايات المتحدة.

وقد عملت شركة “SoftBank” على الاستثمار في مبالغ كبيرة لدعم الشركات الناشئة، فيما أسماه المدير التنفيذي لها، ماسايوشي سون بـ “الثورة المعلوماتية القادمة،” ومن أبرز الجهود لتحقيق هذا الهدف كان تخصيص “SoftBank” لصندوق نقد بلغت قيمته 100 مليار دولار، وخصّص لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة.

عكس السير