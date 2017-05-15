ألمانيا : حزب الخضر يعتزم تحمل عواقب هزيمته الانتخابية في شمال الراين فيستفاليا

أعلن حزب الخضر الألماني اعتزامه تحمل أي عواقب جراء هزيمة الحزب في انتخابات ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، التي جرت يوم الأحد، مشيرأ إلى أن نتائج الانتخابات تتضمن “رسائل واضحة”.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت التوقعات الأولية بحصول حزب الخضر على نحو 6% في انتخابات شمال الراين فيستفاليا.

وقال زعيم حزب الخضر، جيم أوزديمير، في برلين إنه سواء النتيجة الجيدة في انتخابات ولاية شلزفيغ هولشتاين قبل أسبوع، أو النتيجة المتوقعة بنحو 6% في انتخابات شمال الراين فيستفاليا، فإنها تتضمن “رسائل واضحة”، دون أن يفصح عن تفاصيل.

ويشار إلى أن الخضر كانوا قد حصلوا على 11.3% في الانتخابات التي أجريت في شمال الراين فيستفاليا قبل خمس سنوات.

وتابع أن “الحكومة الائتلافية المؤلفة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، في الولاية، تمت إزاحتها بالكامل”.

وأوضح أوزديمير أن الحزب عازم على مواصلة نهج الاستقلالية على المستوى الاتحادي بدون تصريحات عن ائتلافات بأي حال من الأحوال.

وكانت التوقعات الأولية للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، كشفت أن حزب ميركل المسيحي الديمقراطي حصل في انتخابات شمال الراين فيستفاليا، على 34.3%، فيما حصل الحزب الاشتراكي على 30.6% والخضر على 6% والحزب الديمقراطي الحر على 12.2% وحزب البديل على 7.7% واليسار على 5%. (DPA)

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