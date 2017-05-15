ألمانيا : شجار بين لاجئين سوريين ينتهي بإصابة أحدهما و القبض على الآخر

تشاجر لاجئان سوريان، مساء أول أمس السبت، باستخدام السكاكين في بلدة “فريدلاند” وسط ألمانيا، ما أسفر عن إصابة أحدهما في ذراعه.

وقالت صحيفة “نورد كورير” المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشجار وقع الساعة العاشرة إلا ربع، بين لاجئين سوريين أحدهما يبلغ من العمر 25 عاماً، والآخر 29 عاماً، في مأوى مشترك للاجئين في البلدة.

وبينما لم تكشف الصحيفة عن اسمي اللاجئين، قالت إن الأصغر تمكن من زميله في الغرفة، بجرح في ذارعه، مستخدماً أداة حادة تشبه السكين.

وهرب المهاجم إلى شقة أخرى، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه، دون أن تعثر على الأداة الحادة التي هاجم بها زميله.

وتحقق الشرطة مع اللاجئ السوري بتهمة التسبب بأذى جسدي خطير.

عكس السير