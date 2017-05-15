ألمانيا : ميركل تلوح بالأردن كبديل لـ ” قاعدة إنجرليك ” في تركيا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، إن حكومتها ستنقل جنودها إلى دولة ثانية إذا لم تمنح أنقرة إذنا لنواب من لجنة الدفاع البرلمانية لزيارة الطاقم الذي يخدم حاليا في إطار قوات حلف شمال الأطلسي في قاعدة جوية تركية.

وأضافت ميركل في مؤتمر صحافي أنه من الضروري أن يتمكن النواب من زيارة أكثر من 250 جنديا يخدمون في قاعدة إنجرليك الجوية في #تركيا حيث يشاركون في مهمة للحلف تستهدف قتال تنظيم داعش في سوريا.

وقالت “سنستمر في التحاور مع تركيا، ولكن بموازاة ذلك علينا البحث عن وسائل أخرى للوفاء بالتزاماتنا”.

وأضافت “هذا يتضمن البحث عن بدائل لإنجرليك، وأحد البدائل المطروحة هو الأردن”. (REUTERS)

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