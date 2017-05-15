الاتصالات السعودية تنفي تأثر أنظمتها بفيروس الفدية

نفت الاتصالات السعودية تأثر أنظمتها بفيروس الفدية (رانسوموير) الذي انتشر عبر 150 دولة في العالم منذ يوم الجمعة وذلك ردا على صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تأثر حواسيب الشركة بالفيروس.

وأظهرت الصور أجهزة كمبيوتر يظهر عليها شعار الفيروس “واناكراي” الذي أصاب ما يزيد عن 200 ألف جهاز كمبيوتر على مستوى العالم.

وقالت الاتصالات السعودية في بيان يوم الأحد “تود الشركة توضيح أن شبكاتها وأنظمتها لم تتأثر والحمد لله، وبالتالي فإن ما ذكر في وسائل الإعلام يخص بعض الأجهزة الشخصية التي سيتم التعامل معها الآن من قبل الفرق الفنية المختصة.” (REUTERS)

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