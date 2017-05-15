” الطبع غلب التطبع ” .. هكذا تلقي طائرات بشار الأسد ” براميل الوقود الإغاثية ” فوق دير الزور ! ( فيديو )

أسقطت طائرات بشار الأسد، يوم أمس الأحد، بطريقة خاطئة باستخدام المظلات، حزمة براميل تحوي وقودا على حي رشدية في مدينة دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم داعش.

وبعد إلقاء البراميل بالخطأ تجمع العشرات من أهالي الحي بالقرب من المكان، وفق ما أظهر الفيديو الذي نشرته قناة “روسيا اليوم”.

ويبدو أن الطيار قد اعتاد على إلقاء البراميل فوق رؤوس المدنيين بهذه الطريقة، ولم ينتبه أن البراميل هذه المرة يفترض أن تكون لـ “الإغاثة”، لا للقتل.

ونقلت وكالة سبوتنيك “الروسية”، عن مصدر عسكري نظامي توضيحات عن “حقيقة إسقاط براميل بشكل خاطئ تحوي وقودا على حي رشدية في مدينة دير الزور”، على حد تعبيرها.

وقال المصدر، إن “هذا النوع من عمليات الإسقاط يشهد عادة بعض الأخطاء في جميع دول العالم نظرا للظروف المعقدة التي تتعلق به”.

وأشار إلى أن “عمليات الإسقاط فوق مدينة دير الزور تستغرق، في الحالة الطبيعية، حوالي 7 دقائق للوصول إلى سطح الأرض، لافتا إلى أن السبب فيما حدث في الشحنة المذكورة والتي سقطت على حي رشدية قد يكون بسبب تأخر بسيط في فتح المظلات أو في حال استهداف المظلات الرافعة للحمولة عبر نيران تنظيم داعش الإرهابي الذي يحاصر المدينة، موضحا أن الحمولات تسقط بشكل حلزوني كي تصل إلى هدفها بدقة وفي حال استهداف المظلات فإن المسار يتغير ويصل إلى هدف مختلف”.

الجدير بالذكر أن ميليشيات بشار الأسد تزيد من وطأة الحصار في مناطق سيطرتها بدير الزور، عبر احتكار المساعدات التي تصل جواً، واستخدامها في استغلال المدنيين ومضاعفة معاناتهم.

عكس السير