بالفيديو .. أمريكي يطفئ 37 عود ثقاب بلسانه في دقيقة واحدة !

حقق رجل أمريكي من مدينة #نيويورك رقماً قياسياً عالمياً جديداً، عبر إطفاء أكثر من 30 عود ثقاب بلسانه خلال دقيقة واحدة فقط.

وقام أشريتا فورمان (61 عاماً) الذي يحمل أكثر من 200 لقب في #موسوعة_غينيس للأرقام القياسية، بتحقيق لقب جديد بإطفاء أكبر عدد من أعواد الثقاب بلسانه خلال دقيقة واحدة.

وكان فورمان قد جلس إلى طاولة في مركز سري تشينموي في جامايكا، وأشعل 37 عوداً من الثقاب كل على حدة، وبدأ بإطفائها بلسانه واحداً تلو الآخر متجاوزاً رقمه السابق الذي بلغ 30 عود ثقاب.

وكانت قوانين التحدي صارمة إذ لم يسمح لفورمان إطفاء أعواد الثقاب ضمن مجموعات، واضطر إلى إخمادها واحداً تلو الآخر وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وفي العام الماضي، أنجز فورمان إنجازاً مماثلاً لإضافته إلى قائمة طويلة من السجلات بإطفاء 44 ولاعة باستخدام لسانه.

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