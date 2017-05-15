بالفيديو .. مراهقة برازيلية تضع ” خنزير ” حي في فرن الميكروويف

أثارت مراهقة غضبا عارما في شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو، يظهر وضعها لحيوان من فصيلة #الخنزير الغيني في فرن #الميكروويف.

وقامت البرازيلية فيتوريا مولر، البالغة من العمر 16 عاما، بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه الحيوان الصغير داخل الميكروويف، ونشرته على موقع تويتر بعد أن شجعها أصدقاؤها على هذا الأمر.

وانتشر الفيديو بشكل سريع، حيث أصبح حديث الساعة في البرازيل ، ودعا مستخدمو تويتر من جميع أنحاء العالم إلى معاقبة المراهقة، حيث يقومون بترويج هاشتاغ “عقاب فيتوريا” وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وأغلقت فيتوريا حسابها على تويتر بعد تلقيها تهديدات من محبي الحيوانات، بسبب سوء معاملتها للحيوان.

وفي وقت لاحق نشر والد فيتوريا رسالة يقول فيها “عاقبت ابنتي على سلوكها السيء.. الحيوان على ما يرام. باسم عائلتي نقدم الاعتذار للجميع ونؤكد لكم أن هذا لن يحدث مرة أخرى”.

والحيوان من فصيلة الكابياء الخنزيرية، وعلى عكس تسميته ليس خنزيرا، بل هو من فصيلة القوارض وموطنه الأصلي أميركا الجنوبية ، وسمي بخنزير غينيا، لأن صوته مماثل لصوت الخنازير البرية في غينيا.

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