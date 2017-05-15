بالفيديو .. يوسين بولت يحفر قبر زميله ماسون

ظهر البطل الأولمبي وصاحب الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر و200 متر، #يوسين_بولت في فيديو وهو يحفر قبر زميله جيرمين ماسون، الذي توفي في 20 أبريل (نيسان) الماضي، إثر حادث دراجة نارية.

وظهر يوسين بولت في الفيديو مرتدياً بنطال من الجينز وقميص أسود اللون، وهو يحفر قبر صديقه في الأبرشية الجامايكية في مدينة بورتلاند، ثم في صور يظهر واقفاً بجانب نعش زميله المتوفي.

وتوفي بطل الوثب العالي البريطاني ذو الأصول الجامايكية، ماسون، صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية ببكين في 2008 عن عمر 34 عاماً في العشرين من أبريل في حادث مروري، وقع في مدينة بورت رويال الجامايكية، أثناء محاولته تفادي سيارة كانت فقدت السيطرة كلياً، بينما كان يستقل دراجته النارية.

وكان ماسون مثل بريطانيا في أولمبياد 2008، عندما حل في المركز الثاني لمسابقة الوثب العالي خلف الروسي أندريه سيلنوف.

ومثل ماسون في بداياته وطنه جامايكا، وحصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات في 2004 في بودابست، وبعدها قرر المنافسة تحت اسم بريطانيا، بلد والده. ( EFE )

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