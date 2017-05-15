تعرف على أبرز ” المسلسلات السورية ” التي ستعرض في شهر رمضان ( فيديو )

قائمة بأبرز المسلسات السورية التي ستعرض خلال شهر رمضان :

وردة شامية

مسلسل يروي قصة تاريخية واقعية مستمدة من الواقعة الشهيرة “ريا وسكينة”، تتجسد حول قصة أختين تتجهان الى ارتكاب الجرائم وتنفيذ المؤامرات ضد كل من حولهما بعد مرورهما بتجارب قاسية أثرت عليهما بشكل كبير.

أوركيديا

مسلسل يروى قصّة حروب بين 3 مماليك هي “آشوريا”، و”أوركيديا”، و”سامارا”، وما تشهده من مؤامرات وصراع على السلطة، إضافة إلى تناطح ملوك ووزراء، ويتناول المسلسل كذلك الإنسان والقدر، وأيهما صاحب السلطة على الأخر، ويعتقد أن المسلسل هو تقليد لمسلسل “صراع العروش” الشهير.

باب الحارة 9

المسلسل الشامي الذي طال وتعددت أجزاؤه، على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالته.

طوق البنات 4

يتناول المسلسل، في جزئه الرابع، حكايات البيئة الشامية بعد الأجزاء الثلاثة السابقة، والتي دارت أحداثها أوائل القرن العشرين، إبان الاحتلال الفرنسي.

قناديل العشاق

مسلسل مشترك “سوري – لبناني” يروي قصة فتاة تملك صوتاً جميلاً، وتتعرض لظلم في مكان إقامتها في جبل لبنان، فتضطر للهرب إلى دمشق حيث تعمل وتدير “مقهى كوكب”، وهو المسرح الرئيسي في حارة قناديل العشاق، وهناك تتعرف على العديد من وجهاء دمشق، الذين يعجبون بها وبجمالها وجمال صوتها.

الهيبة

مسلسل مشترك، سوري لبناني، يحكي قصة امرأة متزوجة تعيش مع عائلتها الصغيرة في كندا، وهي امرأة مستقلة في عملها وتفكيرها، إلى أن يتوفى زوجها تاركاً وصية بدفنه في قريته اللبنانية، وبالفعل تنتقل إلى لبنان برفقة ابنها وتصل إلى قريته فتصدم مما ينتظرها لكون عائلته أشبه بعشيرة، مع وجود رغبة بتزويجها من شقيق زوجها.

سايكو

مسلسل مشترك، سوري لبناني، يتحدث عن الصحفية “وصال” التي تتورط بكشف قضايا فساد مع شخصيات هامة، مما يورطها ويورط عائلتها ومحيطها بمشاكل كبيرة.

بقعة ضوء

الجزء الثالث عشر من “بقعة ضوء” السلسلة الكوميدية الشهيرة.

أزمة عائلية

يعرض المسلسل قصة عائلة، يقع أفرادها في مواقف بسبب تفكير وثقافة كل منهم، فالأب يجد المفاهيم تغيرت وسط صعوبات الحياة، والزوجة التي لا تريد سوى الهجرة خارج البلاد، والأبناء الذين يطبقون تجاربهم العلمية في المنزل.

جنان نسوان

مسلسل يحكي قصة زوجة فقدت الثقة في زوجها، مما يجعل حياتهما قائمة على الشك، وفي محاولة منها للسكوت والحفاظ على البيت، تتحول مشاعر الزوجين لجملة من الأكاذيب.

الغريب

مسلسل يحكي قصة موظف “شريف” يبحث عن الانتقام بسبب اتهامه ظلماً في قضية يدخل على إثرها السجن، وتحاول الاحداث تسليط الضوء على قضايا الفساد والظلم.

ترجمان الاشواق

يروي المسلسل قصة ثلاث أصدقاء اعتنقوا الفكر اليساري، ثم ما لبثوا أن تفرقوا، حيث اعتنق أحدهم الفكر الصوفي، وحافظ الثاني على أفكاره اليسارية، وهاجر الثالث خارج سوريا قبل أن يعود للبحث عن ابنته المفقودة.

حكم الهوى

مسلسل يتطرق لقصص الحب، وهو عبارة عن 10 ثلاثيات تتناول قصص حب مختلفة مرتبطة بأغانٍ لفيروز.

طلقة حب

مسلسل يسلط الضوء على عدة عائلات، والصراع الذي يدور بينهم حول طفل خلق بجينات مميزة ضمن قالب خيالي كوميدي.

سنة أولى زواج

مسلسل يتناول المفارقات الاجتماعية والمشاكل التي تنشب بين الزوجين مع بداية حياتهما المشتركة بشكل كوميدي.

شبابيك

مسلسل يحكي 30 قصة مركزة لكل منها أبطالها وشخصياتها، ولا يجمع بينها رابط سوى فكرة العلاقة الزوجية الحديثة في المجتمع السوري.

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