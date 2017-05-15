حزب البعث يحل قيادته ” القومية ” و يستبدلها بـ ” مجلس قومي ” بقيادة بشار الأسد

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، إنه “تم حل القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي في الجمهورية العربية السورية”، خلال المؤتمر القومي الذي عقد الأحد، في دمشق.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تشكيل “مجلس قومي” بدلاً من القيادة القومية المنحلة.

ورجحت أن يترأس المجلس القومي الجديد الذي سيتم تشكيله، وزير الإعلام السوري السابق مهدي دخل الله.

وسيتم تشكيل المجلس القومي الجديد، عبر تعيين أعضاء بإشراف مباشر من “الأمين القطري بشار الأسد”.

وعقد المؤتمر، بحسب ما قال قيادي في الحزب لوكالة الأنباء الألمانية، بحضور وفود من 8 دول عربية، إلى جانب أعضاء بعث سوريا.

والمؤتمر القومي، هو المؤتمر الذي يشارك فيه أفرع “حزب البعث” الموجودة في الدول العربية.

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