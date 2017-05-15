ديفيد بيكهام يهدي فيكتوريا جزيرة في البحر الكاريبي

قالت صحيفة “دايلي ستار”البريطانية أن قائد #المنتخب_الإنكليزي السابق #ديفيد_بيكهام أهدى زوجته فيكتوريا جزيرة في البحر الكاريبي، احتفالاً بمرور 20 عاماً على زواجهما.

وفضل نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني أن يبتاع جزيرة في البحر الكاريبي لزوجته ومصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا، على أن يهديها سيارة فارهة أو مجموهرات باهضة الثمن.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الجزيرة الكاريبية كلفت بيكهام مبلغاً ضخماً يقارب الـ7 مليون جنيه إسترليني وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وتتمتد سواحلها لمساحة طولية تقارب الـ4.75 ميلاً.

ويحتفل فيكتوريا وبيكهامن على مرور 20 عاماً على زواجهما، في 4 يوليو (تموز) 1999.

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