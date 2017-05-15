دييغو مارادونا : أنا ابن الإمارات .. و باوزا شخص طيب

أكد الأسطورة الأرجنتيني #دييغو_مارادونا أنه سيكون متفرغاً تماماً لمهمته في تدريب في نادي #الفجيرة، مشيراً إلى أنه لن يكون مشغولاً بأي شيء أخر.

وقال مدرب الفجيرة : “أرغب في تحقيق النجاح والانتصارات في عملي مع الفجيرة، وكنت أفكر بهذا المشروع خلال الأيام الماضية، إذ أن الفجيرة أصبح مشروعي الأول من كافة النواحي الآن ومتفرغ لها بشكل كامل”.

وأضاف مارادونا: ” اختياري لنادي الفجيرة ليس قائماً على ما يملكه من منشآت فقط، إنما بالعوامل المساعدة كالإدارة واللاعبين والجماهير، لا يستطيع أي شخص أن يفكر بالفوز على الفجيرة، لأنه سيفوز على مارادونا”.

وكشف المدرب الأرجنتيني عن أنه رفض عروض كثيرة سابقة، لأنه “ابن الإمارات” على حد وصفه، وقال: “أحب هذا البلد وشعب الإمارات تعامل معي باحترام كامل، رفضت عروضاً من الصين قبل تعاقدي مع الفجيرة وأبلغتهم أنني أحترم الشعب الذي عشت معه وأريد أن أرد له الجميل”.

وعن عدم نجاحه كمدرب، قال بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “أنا أفضل لاعب كرة قدم بالتاريخ ومن الصعب الحصول على المجد داخل الملعب وخارجه”.

وأشاد مارادونا بتطور الكرة الإماراتية، وقال: “الإمارات تطورت كثيراً واللاعبون لديهم إمكانيات كبيرة وعقلية مختلفة والتغيير واضح خلال السنوات الماضية، هذا البلد فتح لي أبوابه بعد أن أغلقتها فيفا في وجهي، لذلك فقبولي تدريب الفجيرة جزء من حبي لهذا البلد وشعبها”.

ورفض مارادونا التعليق على تعيين مواطنه إدغاردو باوزا لتدريب منتخب الإمارات، وقال: “أعتقد أنه شخص طيب”.

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