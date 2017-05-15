رونالدو يتجاوز 400 هدف مع الريال و الملكي يحطم رقم بايرن

واصل النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية، وهذه المرة خلال مباراة فريقه التي فاز بها على ضيفه اشبيلية 4-1، في ختام المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وسجل رونالدو هدفين من الأربعة، حيث جاء الاول بعدما استغل كرة مرتدة من الحارس ريكو اثر تسديدة للكولومبي خاميس رودريغيز من داخل المنطقة، فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي في الدقيقة 23.

أما الهدف الثاني فجاء بطريقة رائعة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الألماني طوني كروس داخل المنطقة فسددها بيسراه في الزاوية الـ90 للحارس ريكو في الدقيقة 78.

وبذلك رفع رونالدو رصيده من الاهداف في مرمى الفريق الأندلسي إلى 25 هدفا، علما أن يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 22 هدفا.

وتجاوز رونالدو 400 هدف (401 هدف) في مسيرته مع ريال مدريد في كل المسابقات، منذ انتقاله إليه في صيف عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي في صفقة قياسية.

وتتوزع أهداف رونالدو بين 218 هدفا بملعب سانتياغو برنابيو في 196 مباراة، و174 هدفا في 187 مباراة خارج معقل الفريق الملكي، إلى جانب 8 أهداف في 8 مباريات بملاعب محايدة، كما أحرز 42 هاتريك.

وبحسب إحصائية لشبكة “سكاي سبورتس” فإن الهدف الأول لرونالدو مع الفريق الملكي، كان في شباك ديبورتيفو لاكورونيا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد 3-2 في أغسطس 2009، مشيرة إلى أن أهداف رونالدو هزت شباك 60 منافسا لريال مدريد، محليا وقاريا وعالميا بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، فيما يتصدر إشبيلية قائمة الضحايا باستقبال شباكه 25 هدفا في 17 مباراة، يليه أتلتيكو مدريد الذي تلقى 21 هدفا في 29 مباراة، ثم خيتافي بـ20 هدفا في 12 مباراة.

وأشارت الشبكة ايضا إلى أن موسم 2014/2015 شهد المعدل التهديفي الأعلى لرونالدو، حيث وقع الدون في هذا الموسم على 61 هدفا في 54 مباراة.

من جهته خرج الفريق الملكي من المباراة برقم قياسي جديد، حيث حطم الميرينغي رقم بايرن ميونيخ الألماني في التسجيل في المباريات المتتالية، وبات أول فريق في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يسجل أهدافا في 62 مباراة متتالية في كل البطولات.

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