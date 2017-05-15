رياض حجاب يلتقي وزير الخارجية السعودي في الرياض

بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس في الرياض، مع المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض حجاب، الجهود المبذولة حيال الأوضاع في سورية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن المباحثات تناولت «مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، والجهود الدولية حيالها».

ويأتي لقاء الجبير في الرياض مع حجاب عقب اختتام «الهيئة العليا للمفاوضات»، التابعة للمعارضة السورية، اجتماعاتها في العاصمة السعودية، أمس، والمخصصة لبحث التحضير للمشاركة في الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف، المقررة في 16 الشهر الجاري. وكانت الهيئة أكدت، خلال الاجتماع، التمسك بالقرارات الدولية الناظمة للحل في سورية، ورفض كل محاولة للخروج عنها، «خصوصاً ما تقوم به روسيا عبر أستانة وغيرها».(DPA)

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