زيدان حصل على 13 مليون يورو نظير تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

كشفت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية نقلا عن وثائق مسربة من موقع “فوتبول ليكس” أن الفرنسي #زين_الدين_زيدان المدير الفني لنادي #ريال_مدريد الإسباني قد حصل على مكافأة تقدر بـ 13 مليون يورو نظير قيادته للفريق “الملكي ” للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا العام المنصرم عندما تغلب على مواطنه وجاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في نهائي “السان سيرو” بمدينة ميلانو .

وبحسب تلك الوثائق المسربة، فإن العقد الذي أمضاه زيدان لتدريب الريال في شهر يناير من عام 2016 ، قد تضمن تقاضيه راتبًا سنويًا يعادل 5 ملايين ونصف المليون يورو لموسمين إضافيين (2016-2017) و (2017 -2018) بحسب صحيفة إيلاف ، كما تخلل العقد بند يقضي بمضاعفة هذا الراتب في حال نجح الفريق في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى حصول زيدان على ميزة مالية تماثل بقية لاعبي الفريق تقدر بـ بمليون ونصف المليون يورو لقاء الصعود لمنصة “صاحبة الأذنين”.

وبعدما نجح زيدان في قيادة ريال مدريد لإعتلاء عرش الكرة الأوروبية، فان إجمالي ما حصل عليه من راتب مضاعف ومكافأة تتويج قد وصل إلى 13 مليون يورو، وهو ما يجعله ضمن المدربين الأعلى دخلاً في العالم .

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