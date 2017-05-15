زين الدين زيدان سفيراً جديداً لملف باريس لاستضافة أولمبياد 2024

اختير المدير الفني لـ#ريال_مدريد، الفرنسي #زين_الدين_زيدان، سفيراً جديداً لملف ترشيح باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية و الباراليمبية 2024.

وفي فيديو نشره ملف تشريح العاصمة الفرنسية خلال زيارة لجنة التقييم التابعة للجنة الأوليمبية الدولية لباريس، أعرب زيدان عن دعمه للمشروع بجانب كريم بنزيما، ولوران بلان.

يذكر أن زيدان (44 عاماً) خاض 108 مباراة مع المنتخب الفرنسي، وساهم في الفوز بكأس العالم 1998 بفرنسا عبر تسجيله هدفين في النهائي أمام البرازيل.

ويظهر في الفيديو أيضاً أحد رئيسي ملف ترشيح باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024، توني إستانغيه. ( EFE )

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