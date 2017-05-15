” شتائم شعرية ” لطفل سوري لاجئ في لبنان تثير استهجاناً واسعاً ( فيديو )

تناقل مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر طفلاً سورياً قيل إنه في أحد مخيمات عرسال، في لبنان، وهو يلقي “شعراً مسيئاً” للبنان.

وعرف الطفل عن نفسه في الفيديو بالقول “أنا طفل سوري في مخيمات عرسال”، ثم أكمل بما يشبه “الشعر العامي” الذي تم تلقينه إياه، شاتماً الشعب والحكومة والبرلمان اللبناني.

وانتشر المقطع المصور على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي باستهجان وتنديد لبناني كبير.

ولم يتسن لعكس السير التوصل لناشر الفيديو الأصلي (الأول)، أو التأكد من تاريخه أو مكانه، على وجه الدقة.

عكس السير