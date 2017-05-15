عالمة تتوج ملكة جمال أميركا للعام الثاني على التوالي

توجت العالمة كارا ميكوليك، البالغة من العمر 25 عاما، والتي تقطن منطقة #كولومبيا في العاصمة الأميركية #واشنطن، بلقب ملكة جمال #الولايات_المتحدة، لتحتفظ واشنطن باللقب للعام الثاني على التوالي.

وتفوقت ميكوليك التي درست الكيمياء وتعمل في لجنة الرقابة النووية الأميركية على 50 متسابقة لتفوز في المسابقة التي أقيمت في مركز مؤتمرات ماندالاي باي في لاس فيغاس.

وفي ردها على سؤال عن حقوق الرعاية الصحية، قالت ميكوليك إن الرعاية الصحية التي تكون بأسعار معقولة تعتبر ميزة لمن يعملون.

وذكرت ميكوليك إنها لا تصف نفسها بأنها مدافعة عن المرأة وتفضل “المساواة”. وأضافت: “أيتها النساء نحن متساوون مع الرجال خاصة في أماكن العمل”.

وستمثل ميكوليك الولايات المتحدة في المسابقة السنوية لاختيار ملكة جمال الكون. ( reuters )

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