كونتي تاسع مدرب يتوج بلقب الدوري الإنكليزي و رابع إيطالي

أصبح الإيطالي #انطونيو_كونتي تاسع مدرب ينجح في التتويج بلقب #الدوري_الإنكليزي الممتاز، بعدما قاد نادي تشيلسي لإحراز اللقب خلال منافسات الموسم الجاري (2016-2017)، ليكون المدرب الإيطالي الرابع الذي يحقق هذا الإنجاز في مسابقة “البريميرليغ “.

وعلى مدار 25 عاماً، وتحديداً منذ إنطلاق نسخة الممتاز في عام 1992 ، لم يصعد لمنصة التتويج بمسابقة “البريميرليغ” سوى 9 مدربين فقط ، وذلك بسبب الهيمنة التي فرضها نادي مانشستر يونايتد على الدوري واحتكاره الصعود لمنصته بإشراف المدرب الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون الذي قاد “الشياطين الحمر ” لنيل اللقب 13 مرة (قبل اعتزاله التدريب) في أعوام 1993 و 1994 و 1996 و 1997 و 1999 و 2000 و 2001 و 2003 و 2007 و 2008 و 2009 و 2013.

وبعد فيرغسون ، جاء الدور على مواطنه كيني دالغليش، الذي احرز لقب الدوري الممتاز ، بعدما قاد بلاكبيرن روفرز لإحداث المفاجأة وخطف اللقب في عام 1995.

ونجح الفرنسي أرسين فينغر في نيل لقب الممتاز مع نادي أرسنال ثلاث مرات في أعوام 1998 و 2002 و 2004 ، وذلك بعدما قاد “المدفعجية” لتحقيق اللقب دون خسارة طوال منافسات ذلك الموسم، في انجاز لم يحققه أي مدرب آخر حتى الآن .

ثم جاء الدور على البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي (سابقاً) ومانشستر يونايتد (حالياً) ليتذوق طعم الفوز بلقب “البريميرليغ” كمدرب لـ “البلوز” ، إذ أحرز معه اللقب ثلاث مرات ، في أعوام 2005 و 2006 و 2015.

كما نجح الإيطالي كارلو انشيلوتي في ترك بصمته على الدوري الإنكليزي الممتاز، ليكون خامس مدرب يحظى بصعود منصة إستلام الكأس في عام 2010 مع نادي تشيلسي، وبعدها بعامين نجح مواطنه روبرتو مانشيني في تحقيق نفس الإنجاز مع نادي مانشستر سيتي، عندما تمكن “السيتزن” من خطف اللقب من غريمه وجاره “اليونايتد ” في عام 2012 وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، ثم كرر “السيتي ” نفس السيناريو في عام 2014 بإحرازه اللقب و لكن مع إسم فني آخر هو التشيلي مانويل بيلغريني.

وحقق الإيطالي كلاوديو رانييري بدوره حلمه في التتويج بلقب “البريميرليغ” بعد مسيرة طويلة في الملاعب الإنكليزية، وذلك بعدما قاد ليستر سيتي لإحداث مفاجأة تاريخية في عام 2016 بنيله لقب الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ “الثعالب”.

وفي هذا العام جاء الدور على أنطونيو كونتي ليصبح تاسع مدرب ورابع إيطالي يتوج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز بفضل تألقه مع “البلوز” ، كما أصبح ثالث مدير فني جديد ينال هذا الإنجاز منذ اعتزال المهيمن عليه الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون في صيف عام 2013.

يشار الى أن كونتي بات رابع مدرب ينجح في قيادة فريقه لإعتلاء عرش الدوري الممتاز من موسمه الأول ، إذ انه من اللافت للنظر أن ثلاثة منهم حققوا هذا الانجاز مع نفس النادي تشيلسي، بداية بمورينهو عام 2005 ثم انشيلوتي عام 2010 ثم كونتي هذا العام، بالإضافة إلى التشيلي بيلغريني مع مانشستر سيتي في عام 2014.

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