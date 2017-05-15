كونتي : سأبقى في تشلسي .. و تعزيز التشكيلة من أولوياتي

أكد مدرب #تشيلسي الإنكليزي، الإيطالي #أنطونيو_كونتي، أنه يريد البقاء في ستامفورد بريدج، وتعزيز وتطوير تشكيلة الفريق استعداداً للموسم المقبل، بعد فوزه باللقب في موسمه الأول مع النادي اللندني.

ورداً على سؤال عن مستقبله، قال كونتي للصحافيين: “نعم سأبقى.. علينا تحسين أدائنا في الموسم المقبل، لابد من الوصول لأفضل الحلول لتحقيق التحسن، نعمل سوياً منذ 9 أشهر فقط”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “الآن هم يعرفون أفكاري.. وأنا أعرف ما يتميز به لاعبي فريقي”.

وربما يواجه كونتي صعوبة في الاحتفاظ بأفضل لاعبيه، بينما تتحدث تقارير عن انتقال المهاجم دييغو كوستا لأحد أندية الدوري الصيني، في حين تتحدث تكهنات أخرى عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع الجناح إيدن هازارد.

وقال كونتي: “النادي يود القتال من أجل الفوز بكل منافسة ونحن لدينا نفس الطموح.. في هذا الموسم نحن نحاول الاحتفاظ بأفضل لاعبينا”.

ويمكن لتشيلسي حصد الثنائية المحلية عندما يواجه جاره آرسنال في نهائي كأس إنكلترا في 27 أيار الجاري. ( reuters )

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