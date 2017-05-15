مسلمو بلجيكا يطالبون بالتشاور مع مجلس الدولة لتعطيل حظر الذبح دون تخدير

طالب المجلس التنفيذي لمسلمي بلجيكا، الإثنين، باستشارة مجلس الدولة في البلاد، قبل التصويت النهائي على مرسوم ينص على حظر الذبح دون تخدير.

جاء مطلب المجلس الذي يعد مؤسسة حكومية تعني بشؤون الإسلام والمسلمين ببلجيكا، في بيان، وصل مراسل الأناضول نسخة منه.

وكان المجمع اليهودي (السلطة التنفيذية لليهود في بلجيكا)، قدم نفس الطلب يوم الجمعة الماضي.

وبحسب البيان قال رئيس المجلس، صلاح الشلاوي، إنه طلب من رئيس برلمان والونيا (الشطر الجنوبي الناطق بالفرنسية لبلجيكا)، أندريه أنطوان، استشارة القسم التشريعي لمجلس الدولة (أعلى سلطة سياسية بالبلاد)، قبل التصويت النهائي الأربعاء على قرار يعد له البرلمان لحظر طقوس الذبح دون تخدير.

ووافقت لجنة البيئة في البرلمان الوالوني في 5 مايو الجاري على اقتراح مرسوم لحظر ذبح الحيوانات دون تخديرها بداية من 1 يونيو/ حزيران 2018، مع اعتماد فترة انتقالية للذبح حتى 1 سبتمبر/ أيلول 2019.

و كانت منظمات إسلامية ويهودية في بلجيكا أعربت عن استنكارها الشديد لمشروع قانون يحظر ذبح المواشي دون تخدير.

واعتبرت هذه المنظمات تلك الخطوة “لا تراعي مشاعر المواطنين من المسلمين واليهود، ولا تخدم مبدأ التعايش المشترك في البلاد، بل وتتناقض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الراعية للحريات الدينية في أوروبا”، حسب البيان.

ودعا الشلاوي في البيان لـ”اتخاذ قرار حساس مع كل الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك البحث عن توازن بين الرفق بالحيوان وحرية العبادة”.(ANADOLU)

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