” نايكي ” تطلق أغلفة شبيهة بالأحذية لمستخدمي هواتف ” آي فون 7 “

أطلقت شركة “#نايكي” Nike أغلفة جديدة لهواتف #آيفون 7 تستهدف من خلال الشريحة الرياضية، إذ إنها تأتي بشكل يشبه إلى حد كبير أرضيات الأحذية الرياضية.

ويقدم الغلافان الجديدان تصميماً شبيهاً باثنين من أكثر أحذية الشركة الرياضية شعبيةً: روشي Rohse وأير فورس 1 Air Force 1.

ويتوفر الغلاف Roshe باللونين الأحمر والأخضر، في حين يتوفر الغلاف الآخر Air Force 1 باللون الأزرق وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وتتوفر كافة الأغلفة الجديدة بسعر 35 دولاراً أمريكياً.

يُشار إلى أن الأغلفة الجديدة ليست الأولى من نايكي لمستخدمي هواتف آي فون، إذ يتوفر أيضاً الغلاف Swoosh بثلاثة أنماط وألوان مختلفة، ولكنه يأتي بسعر 30 دولاراً.

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