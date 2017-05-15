نجاة ممثل سوري من الموت بعد غيبوبة دامت 20 ساعة

استفاق الممثل السوري “ممدوح الأطرش” من غيبوبته التي دخل فيها على إثر جرعة مخدر.

وقالت مجلة “لها” المختصة بأخبار الفنانين، أول أمس السبت، إن الأطرش نجا من الموت بعد دخوله بغيبوبة لما يقارب الـ 20 ساعة.

و أشارت المجلة إلى أن “المخرج والممثل السوري دخل إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة استمرت عدة ساعات، بعد إصابته بانفصال الشبكية بإحدى عينيه، موضحة أنه دخل في غيبوبة بسبب المخدر”.

وقالت ابنته الممثلة مروة الأطرش، بمنشور كتبته على حسابها في فيسبوك: “بابا العمر ..والنفس الي بتنفسو، الله لا يحرمني منك”، مضيفة “وترجعلي متل ماكنت واحسن ياضو عيوني”.

ويتحدر الأطرش من محافظة السويداء، وهو من مواليد العام 1945، ويحمل شهادة الاختصاص بالتمثيل والإخراج، وشهادة موثقة من أكاديمية الفنون بالقاهرة بإجازة العمل بالإخراج المسرحي والإذاعي والتلفزيوني، واشتهر بدوره في مسلسل “الخربة”، كما أنه حاصل على شهادة الدكتوراه الفخرية بالعلوم الإنسانية من جامعة “كاستل” ببريطانيا، بحسب المجلة.

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