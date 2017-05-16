” أدخل شيشاً في أعضائها التناسلية و اقتلع أسنانها ” .. القبض على سوري عذب زوجته بطريقة وحشية في لبنان ! ( صور )

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن السلطات أوقفت سورياً اعترف بالاعتداء على زوجته بالضرب العنيف، واستخدام الآلات الحادة.

وذكرت قناة “الجديد”، إلى جانب مواقع إخبارية لبنانية، يوم أمس الاثنين، أن “هلال محمد الخليل” (35 عاماً)، اعترف بعد توقيفه بالاعتداء على زوجته أمل الخليل (18 عاماً)، في بلدة سرعين، حيث يسكنان.

ونقل عن الضحية التي ترقد في مستشفى “تمنين” العام، قولها إنها تعرضت لاعتداء من قبل زوجها بمعاونة أولاده من زوجته الأولى، وأضافت: “حضر بعد ظهر الأحد إلى الخيمة حيث نسكن في سرعين، وانهال علي بالضرب، وقام باقتلاع أسناني بقاطعة حديد، بعدما فشل بقطع لساني، ثم قام بضربي بآلة حادة على كامل أنحاء جسدي”، ما أحدث كسوراً في أنفها ويديها، كما قام بإحراق ظهرها ورجليها، و “أدخل شيشاً حامياً في أعضائها التناسلية محدثاً لها تشوهات جمة”.

كما نقل عن والدة الضحية قولها إن سبب إقدام الزوج على فعلته هو اتهام أمل بأنها “وسخة ولا تهتم بنظافة أي شيء”.

وبعد أن علمت الزوجة الضحية بتوقيف زوجها، أكدت أنها ستقوم بالادعاء عليه بتهمة محاولة قتلها.

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