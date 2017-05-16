أضاف لقباً جديداً لقائمة ألقابه بعد أن وصفه ترامب بـ ” الحيوان ” مؤخراً .. وزير إسرائيلي : آن الأوان لاغتيال بشار الأسد !

دعا وزير اسرائيلي الى اغتيال بشار الاسد يوم الثلاثاء، قائلا ان “لا يوجد له مكان في هذا العالم”.

ومتحدثا في مؤتمر بالقرب من القدس، قال وزير الاسكان والبناء يؤاف غالانت، الجنرال المتقاعد في الجيش الإسرائيلي، انه نظرا للادعاءات الاخيرة بان النظام السوري قام بإعدامات جماعية وحرق الجثث، يجب قتله.

وقال غالانت متطرقاً للمحرقة، بحسب ما نقل عنه موقع “تايمز أوف إسرائيل” : “واقع الاوضاع في سوريا هي انهم يعدمون اشخاصاً، يستخدمون هجمات كيميائية ضدهم، واخيراً يحرقون جثثهم، شيء لم نراه منذ 70 عاما”.

وأضاف: “بحسب نظري، نحن نتجاوز خط احمر. وبحسب نظري، حان الاوان لاغتيال الاسد. الامر بهذه البساطة”، قال غالانت، الذي كان مدير قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش.

وشبه غالانت اغتيال الأسد بقص “ذيل الافعى”، وقال: “علينا التركيز على الرأس، وهو في طهران”.

واعترف ان الاغتيالات السياسية تعتبر غير قانونية بحسب القانون الدولي، ولكنه اوضح انه “لم يتحدث عن الجوانب العملية”.

واضاف ان “اي شخص يقتل الناس ويحرق جثثهم لا يوجد له مكان في هذا العالم”.

وخلال خطابه، قال غالانت ايضا انه في نظرة اوسع، الاسد وحليفه حزب الله يشكلون تهديداً اكبر على العالم من تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات ارهابية سنية اخرى.

وقال غالانت ان تقديره ناتج عن عدم تلقي هذه التنظيمات الارهابية الدعم الذي تحظى به سوريا وحزب الله من إيران.

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