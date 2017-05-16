أضاف لقباً جديداً لقائمة ألقابه بعد أن وصفه ترامب بـ ” الحيوان ” مؤخراً .. وزير إسرائيلي : آن الأوان لاغتيال بشار الأسد !

دعا وزير اسرائيلي الى اغتيال بشار الاسد يوم الثلاثاء، قائلا ان “لا يوجد له مكان في هذا العالم”.
ومتحدثا في مؤتمر بالقرب من القدس، قال وزير الاسكان والبناء يؤاف غالانت، الجنرال المتقاعد في الجيش الإسرائيلي، انه نظرا للادعاءات الاخيرة بان النظام السوري قام بإعدامات جماعية وحرق الجثث، يجب قتله.
وقال غالانت متطرقاً للمحرقة، بحسب ما نقل عنه موقع “تايمز أوف إسرائيل” : “واقع الاوضاع في سوريا هي انهم يعدمون اشخاصاً، يستخدمون هجمات كيميائية ضدهم، واخيراً يحرقون جثثهم، شيء لم نراه منذ 70 عاما”.
وأضاف: “بحسب نظري، نحن نتجاوز خط احمر. وبحسب نظري، حان الاوان لاغتيال الاسد. الامر بهذه البساطة”، قال غالانت، الذي كان مدير قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش.
وشبه غالانت اغتيال الأسد بقص “ذيل الافعى”، وقال: “علينا التركيز على الرأس، وهو في طهران”.
واعترف ان الاغتيالات السياسية تعتبر غير قانونية بحسب القانون الدولي، ولكنه اوضح انه “لم يتحدث عن الجوانب العملية”.
واضاف ان “اي شخص يقتل الناس ويحرق جثثهم لا يوجد له مكان في هذا العالم”.
وخلال خطابه، قال غالانت ايضا انه في نظرة اوسع، الاسد وحليفه حزب الله يشكلون تهديداً اكبر على العالم من تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات ارهابية سنية اخرى.
وقال غالانت ان تقديره ناتج عن عدم تلقي هذه التنظيمات الارهابية الدعم الذي تحظى به سوريا وحزب الله من إيران.
هالاسرائيليين وبشار والخامنئي انجس عالم بالكرة الارضية …قال يعني ياحرام هنن مو اصحاب علاقات مترابطة من وقت حافظ الكر… كل القصة كل فترة بتطلعوا بتصريح لحتى يقنعوا الحمير اللي لسا مصدقين انو بشار وحزب الله هنن المقاومة.. حمار كل واحد لسا بفكر انهن مو طرف واحد..
مهما كانت علاقتنا باسرائيل ومهما كانت دوافع هذا الوزير فقد نطق بالصدق وقال ما يجب ان يقوله العالم باسره فهذا المجرم يجب ان ينتهي من العالم وان لايكون له اي وجود وان ايران وحزب الشيطان وباقي العصابات فعلا اخطر بكثير من داعش فهل يسمع هذا العالم الذي يسد اذنيه ويغمض عينيه منذ اكثر من ثماني سنوات
نهاية الأرهابي بشار
بعد أن عجزت أسرائيل طوال ٥٠ سنة مع سورية فعلها بشار الأرهابي في ست سنوات بالشعب السوري لقد فعل كل الموبقات المحرمة دينيا وأخلاقيا ودوليا وقانونيا
لقد دمر بلد حضاري عمرها
الأ ف السنيين وشرد شعب ١٢ مليون نازح و لاجيء و مشرد وقتل مليون أنسان وجرح ٢ مليون أنسان وأستعمل الكيماوي وأكثر من مرة ضد شعبه وعذب وقتل المعتقلين وحرق وأخفى جثاميين الشهداء وباع بلده لكل القتلة والمجرميين
وها هي أسرائيل تريد قتله بعد أن نفذ المهمة بحذافيرها وأكثر مما هو مطلوب منه
انشالله بينفرم هوي و عيلته .. يا رب يطلب الموت و ما يلاقيه . الله يبليه و اطفاله بامراض لم تراها عين انسان