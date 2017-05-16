أقفال الحب في باريس تحصد ربع مليون يورو لصالح اللاجئين ( فيديو )

حصدت أقفال الحب التي يعلقها العشاق على “جسر الفنون” فوق نهر السين، في باريس، حوالي ربع مليون يورو، ستنفق لمساعدة اللاجئين.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن عمدة مدينة باريس، برونو جوليار، قوله، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه توقع أن يحصد المزاد المخصص لبيع الأقفال (السبت الماضي) أقل من هذا المبلغ بـ 3 مرات.

ويعتبر جسر الفنون الذي يعلق عليه السياح والعشاق أقفال الحب، أحد أشهر المعالم السياحية في باريس، وكان بني لأول مرة ما بين عامي 1801 و 1804، وتم تجديده وإعادة بنائه عدة مرات آخرها عام 1984.

وكانت بلدية باريس قررت في عام 2014، للمرة الأولى، نزع أقفال الحب، وذلك للثقل الكبير الذي تكونه هذه الأقفال على الجسر، ما يهدد بسقوطه.

ووصل وزن الأقفال الذي تم بيعها في المزاد إلى نصف طن، ومن المقرر أن يعود الريع الذي حققته لدعم 3 منظمات معنية باستقبال اللاجئين ومساعدتهم.

عكس السير