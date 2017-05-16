ألمانيا : إخلاء مطار في برلين إثر الاشتباه بانتشار غاز مسيل للدموع

أخلت سلطات مطار برلين شونفيلد (جنوب شرق)، اليوم الثلاثاء، إحدى قاعات المطار إثر الاشتباه في انتشار الغاز المسيل للدموع.

وفي تدوينات على الصفحة الرسمية للمطار، قال المشغلون إنه “سيتم إخلاء القاعة (دي) وفتح ممرات التهوية للاشتباه في تسرب غاز مسيل للدموع.”

ولفتت إدارة المطار إلى أن الواقعة ستؤدي فقط إلى “تأجيل بعض الرحلات الجوية دون التسبب في إلغائها”.

وحتى الساعة (13:40 تغ) لم يسجل المطار أي إصابات في صفوف المسافرين، كما لم يتم الإعلان عن سبب هذه الواقعة.

ويعد مطار برلين شونفيلد ثان أكبر مطار في ألمانيا بعد “برلين تيجيل”.

وفي فبراير/ شباط المنصرم، تم إغلاق مطار هامبورغ في ألمانيا أمام حركة الركاب والملاحة الجوية مؤقتا، في أعقاب العثور على مادة غير معروفة؛ سببت حرقة واحمرارفي الأعين.

واتضح فيما بعد أن تلك المادة ناتجة عن تسرب في أحد أنظمة تبريد الهواء في المطار، بحسب وسائل إعلام محلية. (ANADOLU)

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