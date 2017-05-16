ألمانيا : دعوى ضد لاجئ سوري متهم بالإعداد لهجوم إرهابي في الدنمارك

حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد لاجئ سوري، بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي في كوبنهاغن.

وأعلن الادعاء العام في مدينة شتوتغارت، الإثنين، أن المتهم حاول في تشرين الثاني 2016 السفر من ألمانيا إلى الدنمارك، بأمتعة تضم أكثر من 17 ألف عود ثقاب، وحزمة ألعاب نارية، و17 بطارية، و6 أجهزة اتصال لاسلكية، وسكيني مطبخ.

وأضاف الادعاء العام أن المتهم خطط لـ “صنع عبوة ناسفة بتلك الأدوات وتفجيرها في كوبنهاغن وسط جمع كبير من الناس”.

وقُبض على اللاجئ السوري، على الحدود الألمانية-الدنماركية.

ووصل المتهم إلى ألمانيا في 2015، وكان يقيم في نزل للاجئين بمدينة بيبراخ، جنوبي ألمانيا. (DPA)

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