ألمانيا : سياح في برلين يمولون كوريا الشمالية دون علمهم !

فوجئ سياح بريطانيون في العاصة الألمانية برلين بأن المبالغ المالية التي يدفعونها مقابل الإقامة في نزل صغير، تمول النظام في كوريا الشمالية.

وعادة ما يسعى السياح، خاصة الشباب، إلى البحث عن نزل يتميز بموقع جيد أو بأسعار منخفضة، دون التحقق من معلومات أخرى.

واتضح أن نزل “سيتي هوستيل” لا يقع فقط بجوار سفارة كوريا الشمالية، بل هو مملوك من قبلها، وتحصل بيونغ يانغ على 30 ألف يورو كإيجار شهري له، وفق ما ذكر موقع صحيفة “إندبندنت”.

وانهالت التعليقات من السياح على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى في بعض الصحف البريطانية، للتأكيد على أنهم لم يكونوا يعلمون بأنهم يمولون نظام كوريا الشمالية، داعين غيرهم من السياح إلى مقاطعة هذا النزل. (SKYNEWS)

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