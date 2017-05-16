الهلال الأحمر التركي : توزيع مساعدات على نازحين أيتام في إدلب

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي طروداً غذائية وعبوات حليب وبسكويت على نازحين في دورٍ للأيتام بمحافظة إدلب.

وأفاد بيان صادر عن الجمعية الثلاثاء بأن الهلال الأحمر بدأ بتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين منذ اندلاع الاشتباكات هناك.

وأشار البيان إلى أن الهلال الأحمر وزّع المساعدات على المحتاجين في دور أيتام “الرياح المرسلة”، و”نبي الخير”، و”بيان”، و”مشرف” و”عائشة أم المسلمين”، و”حامد العمار”، وجميعها في إدلب.

كما تفقد طاقم الهلال أرضًا في منطقة دير حسان بمحافظة إدلب من المزمع أن يُقام عليها ألف مسكن دائم، حسب البيان ذاته.

وأكد البيان أن تدفق النازحين لا يزال متواصل على إدلب.

ولفت إلى وصول قرابة ألف نازح بينهم أطفال ونساء إلى المنطقة، مؤخراً، وهم من مهجري حي برزة بالعاصمة دمشق، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر التركي أمن كافة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لهؤلاء النازحين. (ANADOLU)

عكس السير