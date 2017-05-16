بالفيديو .. ثيو نجل زيدان يسرق الأنظار بهدف عالمي

خطف اللاعب الشاب #ثيو_زيدان، الابن الثالث لأسطورة كرة القدم الفرنسي #زين_الدين_زيدان، والذي يلعب في صفوف أكاديمية نادي ريال مدريد الإسباني، الأنظار إليه بتسجيله هدفا رائعا خلال إحدى مباريات فريقه في دوري الناشئين.

واظهر اللاعب البالغ من العمر 15 عاما مهارة تهديفية رائعة بعدما سجل هدفا في المباراة التي فاز بها فريقه على فريق ألوتشي بنتيجة 6-3، أعاد به إلى الأذهان أهداف والده التي لا ينساها عشاق الساحرة المستديرة،

وقاد ثيو هجمة مرتدة لفريقه ثم تبادل الكرة مع أحد زملائه الذي أعاد إليه الكرة، قبل أن يتلاعب بدفاعات الفريق الخصم، وأسكن الكرة في الشباك، مسجلا هدفا رائعا قاد من خلاله فريقه لحصد لقب الليغا على مستوى الناشئين.

يذكر أن ثيو ليس الابن الوحيد لزيدان، يلعب ضمن صفوف فريق ريال مدريد، فهناك إنزو (12 عاماً) ويشغل مركز خط الوسط ويرتدي القميص رقم 10 كصانع ألعاب، تماماً مثل أبيه وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، بالإضافة إلى لوكا (17 عاماً) الذي رفض السير على خطة والده وشقيقه إنزو في وسط الميدان، واختار اللعب في مركز حراسة المرمى.

عكس السير