بالفيديو .. مزارع تركي يكتشف فماً و أسناناً داخل أذن ” خروفه ” !

أصيب مزارع تركي بالدهشة والذهول، أثناء قيامه بجز صوف الخراف في مزرعته، عندما اكتشف بأن أذن أحد الخراف تحتوي على فم وأسنان.

فبينما كان علي دومان يجز صوف الماشية في مزرعته، فوجئ بشيء غريب داخل أذن أحد الخراف، وعندما تفحص الخروف بعناية اكتشف وجود فم في إحدى أذنيه.

وقد أظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، المزارع وهو يستكشف أذن الخروف عن قرب، والتشوه الذي لم يلحظة من قبل وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وقال دومان لصحيفة ديلي ميرور بأنه كان يجز صوف الخراف عندما اكتشف التشوه الخلقي في أذن الخروف.

وأضاف: “بعدما انتهيت من جز صوف أول خروفين توجهت إلى الثالث وبدأت بجز صوفه، وظننت بأني آذيت أذنه بالخطأ. ولكن عندما تفحصت الأذن عن قرب أدركت بأن فماً نما بداخلها. لقد شعرت بالخوف الشديد وبدأت أرتجف”

وقال الطبيب البيطري الذي عاين الخروف بأنه لم يسبق له وأن رأى شيئاً كهذا، وأضاف بأن التشوه ربما يكون بسبب تناول أم الخروف أعشاباً تحتوي على مواد كيميائية أثناء الحمل، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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