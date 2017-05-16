بسبب “ التونة ” .. طفلة بريطانية تفقد القدرة على المشي و الكلام

كشفت أم بريطانية لثلاثة أطفال، كيف أصبحت ابنتها غير قادرة على المشي أو الكلام بعد تناول التونة كل يوم ، و أصرت ليندسي غرانت، 30 عامًا، أن سبب حالة ابنتها ليكسي ماي المتدهورة هو “التونة المعلبة” التي كانت تأكلها يوميًا تقريبًا، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت: “أنا مقتنعة بأن هذا التسمم بسبب الزئبق، قرأت شيئًا في مكان ما عن امرأة كان لها نفس أعراض ليكسي، وكانت تأكل التونة كل يوم، واتضح أنه تسمم بالزئبق”.

وأضافت أن الأطباء لم يقولوا لها ذلك حتى الآن، ولكنها متأكدة من أن السبب هو التونة. مشيرة إلى أن ابنتها أجرت العديد من اختبارات الدم والتصوير بالرنين المغناطيسي، ولكن لم يظهر شيء، وأعلنت المستشفيات أنها لم تشهد مثل ذلك من قبل.

وأوضحت بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز ، أن الطفلة كانت على ما يرام تمامًا، حتى قبل 3 سنوات، وتغير كل شيء، وولدت ليكسي طبيعية تمامًا حتى سن 5 سنوات، حتى أصيبت بعدوى في الأذن ووصف الطبيب لها المضادات الحيوية.

ولكن في صباح اليوم التالي، عندما استيقظت كانت وكأنها أصيبت بالسكتة الدماغية، وكان وجهها غير متوازن ولا يمكن أن تتحرك، وحتى الآن لم يتمكن الأطباء من تفسير ما حدث.

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