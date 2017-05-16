بيل يقترب من العودة .. و الريال يبدأ الاستعداد لسلتا فيغو

استأنف لاعبو #ريال_مدريد تدريبهم استعداداً لمواجهة سلتا فيغو غدا الأربعاء المؤجلة من الجولة 21 بالدوري الإسباني، والتي ستكون حاسمة في مساعي الريال للتويج بالبطولة.

وغاب عند التدريبات كل من الكولومبي خاميس رودريغيز والمصابان داني كارباخال وغاريث بيل وكوينتراو، إذ أجروا تدريبهم داخل منشآت النادي.

وشارك في هذا التدريب لاعبو ريال مدريد الرديف، وهم: لينهارت ولين وكيزادا ونيكوس وماريو.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة خلف برشلونة المتصدر، بينما يحل سلتا فيغو في المركز الـ13 بـ44 نقطة. ( EFE )

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