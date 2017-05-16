تغريم رئيس نادي ملقة بتهمة إهانة برشلونة

تم تغريم القطري #عبد_الله_آل_ثاني رئيس نادي #ملقة الإسباني بـ 3500 يورو من طرف لجنة مكافحة العنف الإسبانية بعد “إهانته” نادي #برشلونة.

وكان نادي برشلونة قد قدم تقريراً إلى لجنة المنافسة في اتحاد كرة القدم الاسباني، وقسم الدوري الإسباني للتكامل ولجنة مكافحة العنف بشأن تعليقات رئيس نادي ملقة حول الفريق الكاتالوني.

وكان عبد االله آل لثاني كتب على حسابه الخاص في موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي: “بمشيئة الله سنفوز على ريال مدريد، ولكن لن تفوز حثالة برشلونة بلقب الدوري الإسباني بعد نشر أكاذيب بشأن مدرب ملقة ميتشيل”.

وكانت تلك التغريدة عبارة عن رد من القطري عبد الله آل ثاني على مزاعم جماهير فريق برشلونة حول استعداد نادي ملقة لمنح الفوز لريال مدريد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، قصد مساعدة النادي الملكي على نيل لقب “الليغا”، بحكم أنّ المدرب ميتشيل كان لاعباً سابقاً في الريال.

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