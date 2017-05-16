جماهير الإنتر للاعبيها : لا تستحقون تشجيعنا .. الغداء أهم !

شهدت مباراة #إنتر_ميلان وضيفه ساسولو في المرحلة الـ36 من #الدوري_الإيطالي، واقعة غريبة تمثلت في انسحاب جماهير فريق النيراتزوري من ملعب اللقاء خلال مجريات الشوط الاول، اعتراضا منها على نتائج الفريق السيئة في الفترة الأخيرة.

وبدا الامتعاض واضحا في مدرجات “جوسيبي مياتزا” بحسب لافتتات رفعها المشجعون الذين غادر بعضهم قبل انتهاء الشوط الاول، تاركين خلفهم شعارات منها “بما أنكم لا تستحقون تشجيعنا، نحن ذاهبون لتناول الغداء!”.

وجاء انسحاب الجماهير من الملعب في الوقت الذي كان فيه الفريق الضيف متقدما بهدف نظيف سجله بييترو ايميليو في الدقيقة 36، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 50، في حين سجل البديل ايدير الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 70، لتنتهي المباراة بخسارة النيراتزوري بنتيجة 1-2.

ولم يعط التغيير الذي أجرته الإدارة الصينية لنادي انتر ميلان بإقالة المدرب ستيفانو بيولي الثلاثاء بسبب النتائج المخيبة للفريق، الأثر المرتجى منه، مع العلم أن الإنتر أحرز نقطتين فقط من مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، وتعقدت مهمته في الصراع على المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” الموسم المقبل.

عكس السير