ديلي بيست : أمريكا تسلح الأكراد .. أعداء داعش و تركيا و أصدقاء الأسد

قال موقع “ديلي بيست” الأمريكي إن الولايات المتحدة تقوم بالتحالف مع الأكراد الذين يعتبرون في نفس اللحظة حلفاء النظام السوري.

وأوضح أن أميركا تسعى لتسليح المقاتلين الأكراد في سوريا الذين يعدون أعداء تنظيم الدولة وأعداء تركيا، لكنهم في نفس اللحظة يعتبرون أصدقاء نظام بشار الأسد.

وتساءل: من سيخوض حرب الرقة؟ وقال إن الرئيس دونالد ترمب يراهن على الأكراد، ولكن سجلهم في البلدات الأخرى التي سيطروا عليها في سوريا لا يبعث على الرضا.

ومضى ديلي بيست بالقول إن تركيا تعارض بشكل كبير تسليح الولايات المتحدة الأكراد في سوريا الذين تعتبرهم تابعين إلى حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الانفصالي الذي هو في حالة حرب مع تركيا نفسها.

كما أن هناك قضية كبرى تثير اهتمام تركيا متمثلة في الجهة التي ستسيطر على الرقة نهاية المطاف أو بعد إخراج تنظيم الدولة منها، ويبلغ عدد سكان المدينة نحو مائتي ألف نسمة.

وأشارت إلى أنه عندما قامت الولايات المتحدة بتقديم الدعم الجوي للأكراد في سوريا وبتمكينهم من السيطرة على مدينة منبج العربية في أغسطس/آب الماضي، فإن حزب العمال تولى زمام الأمور فيها. (aljazeera)

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